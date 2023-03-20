Концерт украинской певицы Повалий отменили в Забайкалье

Концерт украинской певицы Таисии Повалий, который должен был состояться 27 марта в Доме офицеров в Чите, отменили. Об отмене выступления в Забайкалье сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на организаторов концерта.
Отмену концерта подтвердили на сайте оператора продаж билетов. Что стало причиной отмены, не сообщается.
До этого был отменен концерт народной артистки Украины в Улан-Удэ, запланированный на 25 марта. Предположительно, сорван весь тур Таисии Повалий по России.
Известно, что Повалий год назад переехала с Украины в Россию. По словам Повалий, в Россию она регулярно приезжала почти двадцать лет и чувствует себя здесь как дома.
«При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — заявила певица.