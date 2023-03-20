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30 минут назад

Концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в Забайкалье

Газета.Ru

Концерт украинской певицы Таисии Повалий, который должен был состояться 27 марта в Доме офицеров в Чите, отменили. Об отмене выступления в Забайкалье сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на организаторов концерта.

Концерт украинской певицы Повалий отменили в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмену концерта подтвердили на сайте оператора продаж билетов. Что стало причиной отмены, не сообщается.

До этого был отменен концерт народной артистки Украины в Улан-Удэ, запланированный на 25 марта. Предположительно, сорван весь тур Таисии Повалий по России.

МакSим оправдалась за сорванный концерт

Известно, что Повалий год назад переехала с Украины в Россию. По словам Повалий, в Россию она регулярно приезжала почти двадцать лет и чувствует себя здесь как дома.

«При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — заявила певица.

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