Бабкина прокомментировала свое попадание в латвийский «черный список»

Российская певица Надежда Бабкина прокомментировала санкции, введённые против неё властями Латвии. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Бабкиной, введённые санкции ей полностью безразличны. Она заявила, что всё равно не планировала приезжать в Латвию и не имеет там недвижимости. Кроме того, по словам Бабкиной, в «чёрный список» попали только те, кто имеет «чёткую гражданскую позицию».
«Нам не нужно оправдываться за свой патриотизм и любовь к Родине», – добавила певица.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список тех, кому запрещён въезд в страну Надежду Бабкину, Ярослава Дронова (более известен как Shaman), Вячеслава Манучарова, Александра Маршала, Станислава Старовойтова и еще более 30 человек.