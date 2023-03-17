Бабкина прокомментировала свое попадание в латвийский «черный список»

По словам Бабкиной, введённые санкции ей полностью безразличны. Она заявила, что всё равно не планировала приезжать в Латвию и не имеет там недвижимости. Кроме того, по словам Бабкиной, в «чёрный список» попали только те, кто имеет «чёткую гражданскую позицию».