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15 минут назад

Надежда Бабкина прокомментировала свое попадание в латвийский «черный список»

Елена Прошина

Российская певица Надежда Бабкина прокомментировала санкции, введённые против неё властями Латвии. Об этом сообщает «Абзац».

Бабкина прокомментировала свое попадание в латвийский «черный список»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бабкиной, введённые санкции ей полностью безразличны. Она заявила, что всё равно не планировала приезжать в Латвию и не имеет там недвижимости. Кроме того, по словам Бабкиной, в «чёрный список» попали только те, кто имеет «чёткую гражданскую позицию».

«Нам не нужно оправдываться за свой патриотизм и любовь к Родине», – добавила певица.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список тех, кому запрещён въезд в страну Надежду Бабкину, Ярослава Дронова (более известен как Shaman), Вячеслава Манучарова, Александра Маршала, Станислава Старовойтова и еще более 30 человек.

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