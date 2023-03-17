Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров

Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам, среди которых есть известные певцы, актеры, блогеры и политологи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных лиц 35 россиян, поддерживающих военную спецоперацию России на Украине, отметили в ведомстве.
«Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», — говорится в сообщении.
В «черный список» попал бывший глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов) и Аким Апачев, Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов.
Кроме того, въезд запретили ряду российских политологов — Евгению Сатановскому, Ростиславу Ищенко, Геворгу Мирзаяну, Дмитрию Евставьеву, а также журналистам Юлии Витязевой и Михаилу Шахназарову.
Ранее власти Латвии запретили въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Алексею Коростелеву. Причиной стали слова о поддержке российской армии, из-за которых он также был уволен.