Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров

Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам, среди которых есть известные певцы, актеры, блогеры и политологи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных лиц 35 россиян, поддерживающих военную спецоперацию России на Украине, отметили в ведомстве.

«Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», — говорится в сообщении.

Кроме того, въезд запретили ряду российских политологов — Евгению Сатановскому, Ростиславу Ищенко, Геворгу Мирзаяну, Дмитрию Евставьеву, а также журналистам Юлии Витязевой и Михаилу Шахназарову.