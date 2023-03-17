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1 час назад

Семенович рассказала об откровенном танце с Реввой

Елена Прошина

Российская актриса Анна Семенович рассказала о том, как три года назад вышла станцевала с Александром Реввой на глазах у его жены. Танец запомнился публике по откровенным движениям актрисы. Об этом Семенович рассказала на Rutube-шоу «Злые языки».

Семенович рассказала об откровенном танце с Реввой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Семенович, она просто выпила слишком много алкоголя в тот день.

«Мы сидели за столом, гуляли. Филипп Киркоров, Коля Басков, все друзья… Давно не виделись… Вино рекой, ну и я выпила. Как принято у коллег? Когда коллега поет, ты его подбадриваешь. Ну я пошла танцевать!», – рассказала он.

Актриса призналась, что плохо помнит как оказалась на сцене, но «ничего плохого» не сделала. «Я соблазняла саму себя. Мне было весело, кружилась в приятном состоянии», – добавила Семенович. Она также добавила, что танец не помешал её хорошим отношениям с женой Реввы Анжеликой.

Ранее Семенович рассказала о своём режиме питания на отдыхе.

Шоу-бизнес,Александр Ревва,Анна Семенович,Филипп Киркоров,
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