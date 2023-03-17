Семенович рассказала об откровенном танце с Реввой

Российская актриса Анна Семенович рассказала о том, как три года назад вышла станцевала с Александром Реввой на глазах у его жены. Танец запомнился публике по откровенным движениям актрисы. Об этом Семенович рассказала на Rutube-шоу «Злые языки».

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По словам Семенович, она просто выпила слишком много алкоголя в тот день.

«Мы сидели за столом, гуляли. Филипп Киркоров, Коля Басков, все друзья… Давно не виделись… Вино рекой, ну и я выпила. Как принято у коллег? Когда коллега поет, ты его подбадриваешь. Ну я пошла танцевать!», – рассказала он.

Актриса призналась, что плохо помнит как оказалась на сцене, но «ничего плохого» не сделала. «Я соблазняла саму себя. Мне было весело, кружилась в приятном состоянии», – добавила Семенович. Она также добавила, что танец не помешал её хорошим отношениям с женой Реввы Анжеликой.