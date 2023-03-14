Анна Семенович раскрыла режим питания на отдыхе

«Сейчас будем есть. У нас тут интервальное голодание практически получается. Мы едим два раза в день. Мы первый раз едим в районе двух часов дня, потом легко ужинаем не поздно — часов в семь-восемь вечера, — и больше ничего не едим. Мы тут ведем здоровый образ жизни», — рассказала артистка.