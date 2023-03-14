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17 минут назад

Анна Семенович раскрыла режим питания на отдыхе

Мослента

О питании на отдыхе рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович. Известно, что она находится в отпуске на Мальдивах. Свой режим питания в тропиках знаменитость признала близким к интервальному голоданию.

Анна Семенович раскрыла режим питания на отдыхе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Сейчас будем есть. У нас тут интервальное голодание практически получается. Мы едим два раза в день. Мы первый раз едим в районе двух часов дня, потом легко ужинаем не поздно — часов в семь-восемь вечера, — и больше ничего не едим. Мы тут ведем здоровый образ жизни», — рассказала артистка.

Семенович призналась, при таком питании она уже сбросила 700 граммов.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович улетела из России.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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