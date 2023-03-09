Раскрыты имена заинтересовавших налоговую службу российских звезд

«Пока еще не было примеров, когда популярных блогеров арестовывали. В основном им блокируют счета. <...> Лерчек вменили статью 198 часть 2 УК РФ. В этой статье указано, что возможным наказанием может быть лишение свободы сроком до трех лет. Если это предусмотрено законом, то да, это возможно. Выберет ли эту меру наказания суд? Это уже другой вопрос», – добавила она.