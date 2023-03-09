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33 минуты назад

Юрист рассказала о знаменитостях России, которые заинтересовали налоговую службу

Елена Прошина

Юрист для инфобизнеса Юлия Карпова заявила, что налоговая служба России заинтересовалась 300 блогерами и знаменитостями, в отношении которых ведомство организовало проверку. Об этом сообщает «Мослента».

Раскрыты имена заинтересовавших налоговую службу российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпова напомнила, что в 2022 году проверка была совершена в отношении создательницы проектов «Инсталогия» и «INSTAPROЖЕКТОР» Александры Митрошиной, а недавно налоговая служба также посетила блогера Ангелину Дубровскую, модель Анастасию Решетову, актрису Наталью Рудовую, фотомодель Викторию Лопырёву и ещё несколько знаменитостей.

Помимо них в список для налоговой проверки попали певец Влад Бумага, блогеры Гусейн Гасанов и Даня Милохин, певицы Катя Адушкина, Карина Кросс, Клава Кока и еще около 300 знаменитостей.

По словам Карповой, начавшиеся налоговые проверки блогеров являются сигналом того, что государство хотят «навести порядок» в этой области. При этом в случае, если налоговая служба выявит нарушение, блогеру придётся доказать законность получения средств. Если отстоять законность не выйдет, по мнению Карповой, нарушителям будет грозить блокирование незаконно заработанных средств.

«Пока еще не было примеров, когда популярных блогеров арестовывали. В основном им блокируют счета. <...> Лерчек вменили статью 198 часть 2 УК РФ. В этой статье указано, что возможным наказанием может быть лишение свободы сроком до трех лет. Если это предусмотрено законом, то да, это возможно. Выберет ли эту меру наказания суд? Это уже другой вопрос», – добавила она.

Напомним, что ранее блогера Валерию Чекалину обвинили в уклонении от налогов на сумму в 311 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Валерия Чекалина,Ангелина Дубровская,Александра Митрошина,Катя Адушкина,Даня Милохин,Гусейн Гасанов,Клава Кока,Анастасия Решетова,Виктория Лопырева,
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