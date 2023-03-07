В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Блогерше предъявили обвинение в неуплате в казну 311 млн рублей

Илья Родин

Популярному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупном размере. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В пресс-службе пояснили, что Чекалина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Согласно закону, она имела право применять упрощенную систему налогообложения.

Вместе с тем, допустимый лимит доходов при такой системе составляет не выше 150 млн рублей в год.

Лерчек, уточнили в прокуратуре, получала значительный доход от фитнес-марафонов, но не желала выплачивать налоги в положенном размере, уплачивать НДС и НДФЛ. Поэтому привлекала к своему бизнесу супруга и других родственников.

Предприниматель В 2020-2021 годах уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.

Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ, ее супругу - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ.

По мнению юристов, блогеру может грозить за неуплату налогов в таких размерах до шести лет лишения свободы.

Тем не менее, уточнили эксперты, суд может принять во внимание ряд смягчающих обстоятельств. В частности, первое правонарушение и то, что у супругов есть несовершеннолетние дети.

Происшествия,Видео,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий