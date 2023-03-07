Блогерше предъявили обвинение в неуплате в казну 311 млн рублей

Популярному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупном размере. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В пресс-службе пояснили, что Чекалина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Согласно закону, она имела право применять упрощенную систему налогообложения.

Вместе с тем, допустимый лимит доходов при такой системе составляет не выше 150 млн рублей в год.

Лерчек, уточнили в прокуратуре, получала значительный доход от фитнес-марафонов, но не желала выплачивать налоги в положенном размере, уплачивать НДС и НДФЛ. Поэтому привлекала к своему бизнесу супруга и других родственников.

Предприниматель В 2020-2021 годах уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей, подчеркнули в ведомстве.

Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ, ее супругу - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ.

По мнению юристов, блогеру может грозить за неуплату налогов в таких размерах до шести лет лишения свободы.