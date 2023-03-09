Михаила Шаца* задержали на Бали

Российский телеведущий и комик Михаил Шац* (признан иностранным агентом в России) был задержан в Индонезии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Задержание произошло перед сольным концертом Шаца на Бали. Перед началом мероприятия в зале устроили иммиграционный рейд сотрудники местных правоохранительных органов.
Уточняется, что в данный момент рассматривается вопрос о депортации шоумена из страны. Всем зрителям сорванного концерта пообещали вернуть деньги за билеты.
Ранее Шац поделился трудностями жизни в эмиграции.