Шац рассказал о трудностях эмиграции

Телеведущий и комик Михаил Шац (признан иностранным агентом) заявил, что разница между жизнью в России и Израилем колоссальная. О жизни после эмиграции в эту страну он рассказал в эфире подкаста «Папа, закрой дверь!» на YouTube, передает «Слово и дело».

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Так, привыкнуть к жизни в чужой стране, по его словам, очень тяжело. В частности, Шац отметил, что в Израиле «ничего не работает по первому требованию».

«В моей практике, в моем опыте, весь путь, который я там прохожу сейчас, в Израиле, это всегда несколько заходов на одну и ту же проблему, их два-три или четыре бывает», — отметил телеведущий.

Решение уехать из России он принял весной — после начала спецоперации РФ на Украине.