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24 минуты назад

Басков станет ведущим нового шоу

Елена Прошина

В пресс-службе телеканала «Россия» сообщили, что премьера нового шоу «Моя Мелодия» состоится 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Басков станет ведущим нового шоу
Фото: ТАССТАСС

Ведущим шоу станет певец Николай Басков. Героям программы будут включать «тайную песню», которая когда-то сыграла определенную роль в их жизни. При этом герои не знают, какую именно мелодию они услышат. А в выборе песни организаторам шоу помогут родные или знакомые героев.

Отмечается, что шоу примут участие певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Лариса Долина, оперный певец Ильдар Абдразаков, композитор Александр Зацепин, актёр Геннадий Хазанов, кинорежиссёр Карен Шахназаров, телеведущая Ангелина Вовк и другие.

Басков ответил на вопрос о зарубежных счетах и недвижимости

Ранее стало известно, какое шоу будет вести Надежда Бабкина.

Шоу-бизнес,Александр Зацепин,Геннадий Хазанов,Лариса Долина,Ангелина Вовк,Дмитрий Маликов,Надежда Бабкина,Ильдар Абдразаков,Николай Басков,Карен Шахназаров,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
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