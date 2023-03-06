Басков станет ведущим нового шоу

В пресс-службе телеканала «Россия» сообщили, что премьера нового шоу «Моя Мелодия» состоится 17 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущим шоу станет певец Николай Басков. Героям программы будут включать «тайную песню», которая когда-то сыграла определенную роль в их жизни. При этом герои не знают, какую именно мелодию они услышат. А в выборе песни организаторам шоу помогут родные или знакомые героев.