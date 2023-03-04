Надежда Бабкина приглашена вести новое шоу «Прошу, прости!» на телеканале НТВ. Предполагается, что в рамках передачи гости программы, ранее близкие люди, будут встречаться, и пробовать помириться и восстановить отношения.
Сама Бабкина, комментируя новую программу, говорит, что умение прощать чрезвычайно важно. Звезда она пришла к пониманию этого не сразу, но сейчас она буквально спасает себя прощением, - пишет ФАН.
Вести телешоу певице не внове. Она выступала на стороне защиты в программе «Модный приговор».
Шоу - не российский формат, но адаптация. Подобное шоу с успехом идет во многих странах мира, среди которых Нидерланды, Германия, Швеция, Португалия, Италия, Испания, Турция и другие.