Надежда Бабкина приглашена вести новое шоу «Прошу, прости!» на телеканале НТВ. Предполагается, что в рамках передачи гости программы, ранее близкие люди, будут встречаться, и пробовать помириться и восстановить отношения.

Сама Бабкина, комментируя новую программу, говорит, что умение прощать чрезвычайно важно. Звезда она пришла к пониманию этого не сразу, но сейчас она буквально спасает себя прощением, - пишет ФАН.

Вести телешоу певице не внове. Она выступала на стороне защиты в программе «Модный приговор».