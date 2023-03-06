Мамаева рассказала о том, как конфликт с супругом коснулся дочери

Модель Алана Мамаева рассказала о том, как проходит общение её бывшего мужа футболиста Павла Мамаева с дочерью. По её словам, Павел настраивает ребёнка против матери, а ещё называет Алану «шлюхой». Об этом модель рассказала в интервью шоу «Ваша Наташа» на YouTube-канале PodolskayaOfficial.
В беседе Алана опровергла слова Павла о том, что мать якобы говорила дочери «твой папа – мразь». При этом она заявила, что пьяный Павел говорил дочери «твоя мать – шлюха».
По её словам, спортсмен перестал общаться с ребёнком после того, как Алана заблокировала его в социальных сетях дочери. Такое решение модель приняла после того, как Павел стал по переписке втягивать в конфликт дочь.
«Можно ли ребенку такое писать? Например, “И вообще дочь, ты уже взрослая девочка и сама все понимаешь. <…> Задай сама себе вопрос – тебя кто-то вообще любит, кроме меня? Переживает кроме меня? Если тебя любят, почему у тебя нет нового телефона?!”», – пожаловалась она.
Во время шоу эти сообщения прокомментировал психолог Марк Бартон.
«Для девятилетней девочки подобная информация не является важной. Единственное, что можно вычленить из сообщения – мир плохой, один я хороший. При этом, если Павел ссылается на какие-то куртки, кружки, кто тебе запрещает делать это все с ребенком? Любить – это действовать. Ты приезжаешь к ребенку, проводишь с ним время, выстраиваешь с ним настолько тесный контакт, что даже, если мама каждый день будет говорить: “Твой папа – козел”, он никогда в это не поверит», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что бывших супругов Мамаевых ждёт ещё один суд по вопросу совместно нажитого имущества.