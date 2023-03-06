Мамаева рассказала о том, как конфликт с супругом коснулся дочери

«Для девятилетней девочки подобная информация не является важной. Единственное, что можно вычленить из сообщения – мир плохой, один я хороший. При этом, если Павел ссылается на какие-то куртки, кружки, кто тебе запрещает делать это все с ребенком? Любить – это действовать. Ты приезжаешь к ребенку, проводишь с ним время, выстраиваешь с ним настолько тесный контакт, что даже, если мама каждый день будет говорить: “Твой папа – козел”, он никогда в это не поверит», – заключил специалист.