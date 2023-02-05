Мамаеву предстоит очередной суд с бывшей супругой

Совсем недавно Пресненский суд Москвы поставил точку в имущественных спорах Павла и Аланы Мамаевых, деливших имущество после развода. Но итог раздела экс-супругу футболиста не удовлетворил. Она получила квартиру в центре столицы, парковочное место и «Бентли». И при этом осталась должна три миллиона рублей бывшему мужу.

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Теперь Алана подала иски сразу в два суда столицы - Троицкий и Хамовнический. В первом случае Алана Мамаева оспаривает брачный договор, который, по ее словам, заключался тогда, когда она была нездорова и не могла правильно оценивать свои действия. А во втором, претендует на недвижимость, которая принадлежит матери Павла — Ольге Юрьевне, но покупалась якобы на совместные деньги ее и мужа.

Как информирует «Московский Комсомолец», представители Мамаева считают, что подобные действия Алана предпринимает исключительно ради привлечения к себе внимания.