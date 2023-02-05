В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
33 минуты назад

Мамаеву предстоит очередной суд с бывшей супругой

Ирина Лебедева

Совсем недавно Пресненский суд Москвы поставил точку в имущественных спорах Павла и Аланы Мамаевых, деливших имущество после развода. Но итог раздела экс-супругу футболиста не удовлетворил. Она получила квартиру в центре столицы, парковочное место и «Бентли». И при этом осталась должна три миллиона рублей бывшему мужу.

Мамаеву предстоит очередной суд с бывшей супругой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь Алана подала иски сразу в два суда столицы - Троицкий и Хамовнический. В первом случае Алана Мамаева оспаривает брачный договор, который, по ее словам, заключался тогда, когда она была нездорова и не могла правильно оценивать свои действия. А во втором, претендует на недвижимость, которая принадлежит матери Павла — Ольге Юрьевне, но покупалась якобы на совместные деньги ее и мужа.

Как информирует «Московский Комсомолец», представители Мамаева считают, что подобные действия Алана предпринимает исключительно ради привлечения к себе внимания.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение по иску Аланы Мамаевой к бывшему супругу футболисту Павлу Мамаеву, он будет должен выплачивать алименты дочери в размере 1/6 всех своих доходов.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,Мосгорсуд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители