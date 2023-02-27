Галкин ответил разочаровавшейся в нем подписчице

Комик и пародист Максим Галкин (внесён в реестр иностранных агентов в России) ответил в социальных сетях поклоннице, которая заявила о разочаровании в артисте. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Изначального Галкин опубликовал отрывок выступления певицы Лаймы Вайкуле, после чего поблагодарил ту за концерт. После этого одна из подписчиц Галкина ответила в комментариях, что разочаровалась в юмористе.

На это заявление ответил уже сам Галкин. Он отметил, что самое главное это не разочаровываться в собственной жизни, а без интереса к кому-то другому можно и прожить.

«Так бывает, главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь. А интерес к жизни публичного человека – вещь факультативная. Прожить без этого интереса можно», – написал он.