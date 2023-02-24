Пугачеву заметили с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве

Певица Лайма-Вайкуле выступила в Тель-Авиве с сольной программой. Гостями вечера стали Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ).
Супруги сидели на выступлении Вайкуле в первом ряду и держали пышный букет. Это уже не первое совместное появление Галкина и Пугачевой на публике. В прошлом году пара сходила на концерт Би-2, пишет StarHit.
Для выхода в свет Примадонна нарядилась в белый тренч. Галкин предпочел более дерзкий образ и надел кожаную куртку.
Поклонники обрадовались их совместному появлению на публике и попытались сделать несколько кадров.
Предположительно, концерт могла посетить журналистка Ксения Собчак. В Сети появились кадры, как экс-ведущая «Дома-2» позирует с Вайкуле.