Пугачеву заметили с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве

Певица Лайма-Вайкуле выступила в Тель-Авиве с сольной программой. Гостями вечера стали Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ).

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Супруги сидели на выступлении Вайкуле в первом ряду и держали пышный букет. Это уже не первое совместное появление Галкина и Пугачевой на публике. В прошлом году пара сходила на концерт Би-2, пишет StarHit.

Для выхода в свет Примадонна нарядилась в белый тренч. Галкин предпочел более дерзкий образ и надел кожаную куртку.

Поклонники обрадовались их совместному появлению на публике и попытались сделать несколько кадров.