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28 минут назад

Пугачева вместе с Галкиным* появилась на сольном концерте Вайкуле в Тель-Авиве

Слово и Дело

Певица Лайма-Вайкуле выступила в Тель-Авиве с сольной программой. Гостями вечера стали Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ).

Пугачеву заметили с Галкиным* на концерте Вайкуле в Тель-Авиве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Супруги сидели на выступлении Вайкуле в первом ряду и держали пышный букет. Это уже не первое совместное появление Галкина и Пугачевой на публике. В прошлом году пара сходила на концерт Би-2, пишет StarHit.

Для выхода в свет Примадонна нарядилась в белый тренч. Галкин предпочел более дерзкий образ и надел кожаную куртку.

Поклонники обрадовались их совместному появлению на публике и попытались сделать несколько кадров.

Предположительно, концерт могла посетить журналистка Ксения Собчак. В Сети появились кадры, как экс-ведущая «Дома-2» позирует с Вайкуле.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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