В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
37 минут назад

Эрнст не стал комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал

Елена Прошина

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказался давать комментарий по поводу возвращения телеведущего Ивана Урганта в эфир телеканала. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эрнст не стал комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких комментариев не даю», — ответил он агентству на соответствующий вопрос.

РанееУргант у себя в социальных сетях намекнул на возвращение своего шоу на Первом канале. Он опубликовал фотографию, на которой предстал с бейджем «Вечернего Урганта», подписав его: «Люблю, когда вся команда в сборе».

Напомним, что последний выпуск шоу вышел 21 февраля 2022 года. В марте стало известно, что Ургант уехал из России. Телеведущий отмечал, что поехал в отпуск и скоро вернется.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Иван Ургант,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий