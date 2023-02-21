Эрнст не стал комментировать тему возвращения Урганта на Первый канал

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отказался давать комментарий по поводу возвращения телеведущего Ивана Урганта в эфир телеканала. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Никаких комментариев не даю», — ответил он агентству на соответствующий вопрос.
РанееУргант у себя в социальных сетях намекнул на возвращение своего шоу на Первом канале. Он опубликовал фотографию, на которой предстал с бейджем «Вечернего Урганта», подписав его: «Люблю, когда вся команда в сборе».
Напомним, что последний выпуск шоу вышел 21 февраля 2022 года. В марте стало известно, что Ургант уехал из России. Телеведущий отмечал, что поехал в отпуск и скоро вернется.