Ургант намекнул на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Телеведущий Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу «Вечерний Ургант» на телеэкраны. Об этом сообщает News.ru.
В социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ведущий выложил фотографию с бейджиком шоу «Вечерний Ургант».
«Люблю, когда вся команда в сборе», – написал он.
При этом на фоне Урганта можно заметить портрет, который его соведущая Алла Михеева привезла в подарок из Парижа и вручила в одном из выпусков шоу.
Напомним, что последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел 21 февраля 2022 года на Первом канале. Однако слухи о возвращении шоу в телесетку ходят по сети уже давно. Так, в конце 2022 года певица Ольга Бузова также намекнула на скорое возвращение программы.