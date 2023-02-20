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22 минуты назад

Ургант намекнул на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу «Вечерний Ургант» на телеэкраны. Об этом сообщает News.ru.

Ургант намекнул на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир
Фото: соцсетисоцсети

В социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ведущий выложил фотографию с бейджиком шоу «Вечерний Ургант».

«Люблю, когда вся команда в сборе», – написал он.

При этом на фоне Урганта можно заметить портрет, который его соведущая Алла Михеева привезла в подарок из Парижа и вручила в одном из выпусков шоу.

Напомним, что последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел 21 февраля 2022 года на Первом канале. Однако слухи о возвращении шоу в телесетку ходят по сети уже давно. Так, в конце 2022 года певица Ольга Бузова также намекнула на скорое возвращение программы.

Шоу-бизнес,Алла Михеева,Иван Ургант,Ольга Бузова,Первый канал,
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