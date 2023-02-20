Ургант намекнул на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Телеведущий Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу «Вечерний Ургант» на телеэкраны. Об этом сообщает News.ru.

Фото: соцсети соцсети

В социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ведущий выложил фотографию с бейджиком шоу «Вечерний Ургант».

«Люблю, когда вся команда в сборе», – написал он.

При этом на фоне Урганта можно заметить портрет, который его соведущая Алла Михеева привезла в подарок из Парижа и вручила в одном из выпусков шоу.