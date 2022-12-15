Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта»

Певица Ольга Бузова опубликовала видео из гримерки программы «Вечерний Ургант». Вместе с ней в помещении находился певец Дмитрий Маликов. Артистка показала, как они готовятся к съемке некоего проекта. Об этом пишет «Газета.ру».
Ольга не уточнила, о каком проекте речь, однако внимательные подписчики заметили, что обстановка гримерки сильно напоминает ту, где шли съемки популярного вечернего шоу. Подписчики тут же посчитали, что Ольга намекает на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир.
Напомним, программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала после начала спецоперации на Украине. Сначала на телеканале утверждали, что шоу временно ушло из сетки вещания. Однако позднее появилась информация, что передача больше не выйдет в эфир. В сети даже появились кадры с демонтажем студии, где велись съемки.