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34 минуты назад

Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта»

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова опубликовала видео из гримерки программы «Вечерний Ургант». Вместе с ней в помещении находился певец Дмитрий Маликов. Артистка показала, как они готовятся к съемке некоего проекта. Об этом пишет «Газета.ру».

Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ольга не уточнила, о каком проекте речь, однако внимательные подписчики заметили, что обстановка гримерки сильно напоминает ту, где шли съемки популярного вечернего шоу. Подписчики тут же посчитали, что Ольга намекает на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала после начала спецоперации на Украине. Сначала на телеканале утверждали, что шоу временно ушло из сетки вещания. Однако позднее появилась информация, что передача больше не выйдет в эфир. В сети даже появились кадры с демонтажем студии, где велись съемки.

Шоу-бизнес,Дмитрий Маликов,Ольга Бузова,Первый канал,
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