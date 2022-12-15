Бузова намекнула на возвращение «Вечернего Урганта»

Певица Ольга Бузова опубликовала видео из гримерки программы «Вечерний Ургант». Вместе с ней в помещении находился певец Дмитрий Маликов. Артистка показала, как они готовятся к съемке некоего проекта. Об этом пишет «Газета.ру».

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Ольга не уточнила, о каком проекте речь, однако внимательные подписчики заметили, что обстановка гримерки сильно напоминает ту, где шли съемки популярного вечернего шоу. Подписчики тут же посчитали, что Ольга намекает на возвращение «Вечернего Урганта» в эфир.