Российский продюсер Иосиф Пригожин заразился новой формой коронавируса «Кракен». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению продюсера, это случилось после премьеры фильма в одном из столичных кинотеатров. На показе семья Пригожина активно взаимодействовала с коллегами и журналистами, а через какое-то время появились признаки болезни. При этом продюсер уточнил, что заразился именно «Кракеном».

«Мы всеми вирусами уже переболели. Ковидом, свиным гриппом, теперь вот новый формат ковида – “Кракен” называется. Мы знаем, что это именно он», – заявил Пригожин.

Он также рассказал, что переносит болезнь без температуры, но с кашлем и насморком. Пригожин также отметил, что семья сразу же обратилась за помощью к врачам.

«Мы интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся. Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят», – подытожил он.