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12 минут назад

У Иосифа Пригожина обнаружили «Кракен»

Елена Прошина

Российский продюсер Иосиф Пригожин заразился новой формой коронавируса «Кракен». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По мнению продюсера, это случилось после премьеры фильма в одном из столичных кинотеатров. На показе семья Пригожина активно взаимодействовала с коллегами и журналистами, а через какое-то время появились признаки болезни. При этом продюсер уточнил, что заразился именно «Кракеном».

«Мы всеми вирусами уже переболели. Ковидом, свиным гриппом, теперь вот новый формат ковида – “Кракен” называется. Мы знаем, что это именно он», – заявил Пригожин.

Он также рассказал, что переносит болезнь без температуры, но с кашлем и насморком. Пригожин также отметил, что семья сразу же обратилась за помощью к врачам.

«Мы интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся. Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят», – подытожил он.

Напомним, что «Кракен» является разновидностью штамма «Омикрон». Ему характерна высокая заразность, но обычная для «Омикрона» тяжесть болезни и летальность.

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