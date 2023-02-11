Россиянам предрекли новую волну коронавируса
После сезонного роста заболеваемости гриппом весной и летом не исключена новая вспышка COVID-19, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заведующего терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрея Рябкова.
По его словам, для коронавируса, в отличие от гриппа, не свойственная сезонность. Поэтому в течение года возможны новые волны инфекции по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными респираторными инфекциями, особенно в весенне-летний период. В настоящее время в России грипп преобладает над COVID-19. По информации НИИ гриппа, в конце января он выявлялся в 16% случаев, тогда как коронавирус - в 8%.
Как отметил терапевт, пока в России новых штаммов не выявлено. Сегодня в стране преобладающим остается «Омикрон» и его разновидности, в том числе - «Кракен», который отличается более высокой заразностью, но сопоставимой с исходным штаммом летальностью. По симптомам и тяжести течения заболевания разницы между разновидностями «Омикрона» пока не обнаружено.
По данным Роспотребнадзора, в РФ четыре недели подряд фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Более 40% всех случаев приходится на Москву и область, а также Санкт-Петербург.