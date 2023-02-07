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29 минут назад

На церемонии «Грэмми» подрались рэперы

Елена Прошина

Во время церемонии вручения главной премии музыкальной индустрии США «Грэмми», рэперы Quavo и Offset устроили драку. Об этом сообщает TMZ.

На церемонии «Грэмми» подрались рэперы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вражда между исполнителями началась после прошлогодней перестрелки в Хьюстоне, где был застрелен их общий знакомый Takeoff, известный хип-хоп-исполнитель. Как сообщают свидетели драки, во время церемонии вручения «Грэмми» Quavo собирался выйти на сцену, чтобы спеть в дань памяти убитого Takeoff, но между ним и Offset началась драка за кулисами. Уточняется, что исполнителей пришлось разнимать. Как выяснилось позже, драка завязалась из-за отказала Quavo выйти на сцену вместе с Offset.

Ранее российский рэпер Владислав Ширяев, также известный как Yung Trappa, умер от отравления неизвестным веществом.

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