Стала известна причина смерти рэпера Yung Trappa

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) умер от острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на предварительную экспертизу.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что на теле музыканта не нашли следов насильственной смерти. Точную причину смерти выяснят в ближайший месяц.

27-летний рэпер скончался в Санкт-Петербурге 3 февраля. Его нашли в квартире на Дровяной улице, а среди возможных причин смерти называли передозировку наркотиками. Сейчас близкие собирают деньги для семьи музыканта, чтобы мать смогла закрыть долги Ширяева.