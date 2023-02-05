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1 час назад

Mash: рэпер Yung Trappa умер от острого отравления неизвестным веществом

Газета.Ruиещё 8

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) умер от острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на предварительную экспертизу.

Стала известна причина смерти рэпера Yung Trappa
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что на теле музыканта не нашли следов насильственной смерти. Точную причину смерти выяснят в ближайший месяц.

27-летний рэпер скончался в Санкт-Петербурге 3 февраля. Его нашли в квартире на Дровяной улице, а среди возможных причин смерти называли передозировку наркотиками. Сейчас близкие собирают деньги для семьи музыканта, чтобы мать смогла закрыть долги Ширяева.

В Санкт-Петербурге скончался 27-летний рэпер Yung Trappa

Yung Trappa освободился из тюрьмы в декабре 2022 года. Его приговорили к 14 месяцам заключения после обвинений в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В 2016 году Ширяев также получил срок в 5 лет и 7 месяцев колонии по делу о распространении наркотиков.

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