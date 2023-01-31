Жену Гуфа раскритиковали за "поддельный" браслет за 3 млн рублей

Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, похвасталась подарком от мужа за 3 миллиона рублей – браслетом BVLGARI. Однако подписчики посчитали, что украшение похоже на подделку. Об этом сообщает «Газета.ру».
31 января, в честь дня рождения Юлии, Гуф подарил жене драгоценный браслет BVLGARI за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.
Но поклонники пары заметили, что украшение сильно отличается от модели в рекламе бренда.
«Украшение за несколько миллионов должно быть внахлест», «Похоже на подделку из ларька в Таиланде», «Странно выглядит и сидит на руке», – написали в комментариях пользователи соцсетей.
Ранее Юлия Королева похвасталась результатом послеродовых тренировок.