В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
44 минуты назад

Жену Гуфа раскритиковали за "поддельный" браслет за 3 млн рублей

Елена Прошина

Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, похвасталась подарком от мужа за 3 миллиона рублей – браслетом BVLGARI. Однако подписчики посчитали, что украшение похоже на подделку. Об этом сообщает «Газета.ру».

Жену Гуфа раскритиковали за "поддельный" браслет за 3 млн рублей
Фото: соцсетисоцсети

31 января, в честь дня рождения Юлии, Гуф подарил жене драгоценный браслет BVLGARI за 3 миллиона рублей. Украшение выполнено из белого золота весом 18 карат и покрыто бриллиантовой дорожкой.

Но поклонники пары заметили, что украшение сильно отличается от модели в рекламе бренда.

«Украшение за несколько миллионов должно быть внахлест», «Похоже на подделку из ларька в Таиланде», «Странно выглядит и сидит на руке», – написали в комментариях пользователи соцсетей.

Ранее Юлия Королева похвасталась результатом послеродовых тренировок.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители