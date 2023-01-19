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37 минут назад

Супруга Гуфа Королева удивила подписчиков экстремальной худобой

Слово и Дело

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева после родов смогла вернуть себе стройную фигуру. Девушка призналась, что долго работала над собой, занимаясь в спортзале и ограничивая себя разными диетами.

Супруга Гуфа удивила подписчиков экстремальной худобой
Фото: СоцсетиСоцсети

Сейчас пара отдыхает в Тайланде. Возлюбленная артиста регулярно балует подписчиков фотографиями с отпуска. На одной из них она продемонстрировала результаты физического саморазвития.

«Семь месяцев пыхтела на тренировках. А последние два — я ходила почти каждый день на беговой дорожке. Отказывала себе во многой еде и делала миллиард массажей», — похвасталась Королева.

Мнение поклонников разделилось. Одни восхитились фигурой модели, а другие посчитали что девушка слишком сильно себя изнуряет и потеряла в весе гораздо больше килограммов, чем стоило.

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