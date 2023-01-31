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25 минут назад

Газманов опроверг получение 17 миллионов рублей из бюджета

Елена Прошина

Российский музыкант Олег Газманов заявил, что не получал 17 миллионов рублей из бюджета на создание базы патриотических песен. Об этом в своём Telegram-канале сообщает ТАСС.

Газманов опроверг получение 17 миллионов рублей из бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей"», – рассказал он.

Газманов также добавил, что занимается проектом вместе с фондом «Родники».

Ранее появилась информация, что Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из российского бюджета на создание интернет-базы патриотических песен.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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