Газманов опроверг получение 17 миллионов рублей из бюджета

Российский музыкант Олег Газманов заявил, что не получал 17 миллионов рублей из бюджета на создание базы патриотических песен. Об этом в своём Telegram-канале сообщает ТАСС.
«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей"», – рассказал он.
Газманов также добавил, что занимается проектом вместе с фондом «Родники».
Ранее появилась информация, что Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из российского бюджета на создание интернет-базы патриотических песен.