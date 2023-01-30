Газманов получил 17 млн на создание интернет-базы патриотических песен

Певец Олег Газманов стал идеологом и художественным руководителем проекта по созданию интернет-базы патриотических песен. Президентский фонд культурных инициатив выделил на это 17 млн руб., пишет Telegram-канал «Сирена».
«У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — заявил Газманов.
Он добавил, что хочет составить «реку» патриотических песен. В августе 2023 года будут объявлены номинанты конкурса по созданию патриотических песен, в конце лета состоится гала-концерт. Президентский фонд одобрил грант лишь на 2023 год, однако на официальном сайте мероприятие запланировано и на следующий год.