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40 минут назад

Олег Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен

Газета.Ru

Певец Олег Газманов стал идеологом и художественным руководителем проекта по созданию интернет-базы патриотических песен. Президентский фонд культурных инициатив выделил на это 17 млн руб., пишет Telegram-канал «Сирена».

Газманов получил 17 млн на создание интернет-базы патриотических песен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — заявил Газманов.

Он добавил, что хочет составить «реку» патриотических песен. В августе 2023 года будут объявлены номинанты конкурса по созданию патриотических песен, в конце лета состоится гала-концерт. Президентский фонд одобрил грант лишь на 2023 год, однако на официальном сайте мероприятие запланировано и на следующий год.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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