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29 минут назад

Приемный отец Милохина рассказал о взаимоотношениях с сыном

Газета.Ru

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что поддерживает связь с сыном. Однако иногда звездный ребенок может долго не выходить на связь. Интервью с Тюленевым опубликовало издание «СтарХит».

Приемный отец Милохина рассказал о взаимоотношениях с сыном
Фото: Пресс-служба PremierПресс-служба Premier

«Связь поддерживаем, но мы не навязываемся и не донимаем, не спорим и не судим друг друга. Но если нужен совет, я всегда на связи. Он не обязан мне помогать ни в материальном плане, ни в рекламе моих соцсетей», — заявил отец.

По словам Тюленева, Милохин — человек настроения: «Может неожиданно позвонить и сообщить, чтобы мы срочно делали загранпаспорта, что нам пора греть попки, и устроить шикарный семейный отдых на Мальдивах, потратив на это 6,5 млн за неделю, а может полгода не отвечать на сообщения.»

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Блогера Даню Милохина вместе с родным братом усыновили в 13-летнем возрасте. В 16 лет он уехал от родителей учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,
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