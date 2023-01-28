Приемный отец Милохина рассказал о взаимоотношениях с сыном

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что поддерживает связь с сыном. Однако иногда звездный ребенок может долго не выходить на связь. Интервью с Тюленевым опубликовало издание «СтарХит».
«Связь поддерживаем, но мы не навязываемся и не донимаем, не спорим и не судим друг друга. Но если нужен совет, я всегда на связи. Он не обязан мне помогать ни в материальном плане, ни в рекламе моих соцсетей», — заявил отец.
По словам Тюленева, Милохин — человек настроения: «Может неожиданно позвонить и сообщить, чтобы мы срочно делали загранпаспорта, что нам пора греть попки, и устроить шикарный семейный отдых на Мальдивах, потратив на это 6,5 млн за неделю, а может полгода не отвечать на сообщения.»
Блогера Даню Милохина вместе с родным братом усыновили в 13-летнем возрасте. В 16 лет он уехал от родителей учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.