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16 минут назад

Вдова Кобзона госпитализирована из-за проблем с сердцем

Елена Прошина

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна госпитализирована в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вдова Кобзона госпитализирована
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющейся информации, несколько дней назад Нелли Михайловна стала ощущать недомогание и слабость.Когда её самочувствие не улучшилось после приёма лекарств, было принято решение обратиться за медицинской помощью к кардиологам Москвы. Уточняется, что 72-летнюю Нелли Михайловну госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

Ранее актёра Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы после внезапного кровотечения.

«Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас!», – поблагодарил актёр всех поклонников.

Шоу-бизнес,Иосиф Кобзон,
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