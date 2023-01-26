Вдова Кобзона госпитализирована

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна госпитализирована в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, несколько дней назад Нелли Михайловна стала ощущать недомогание и слабость.Когда её самочувствие не улучшилось после приёма лекарств, было принято решение обратиться за медицинской помощью к кардиологам Москвы. Уточняется, что 72-летнюю Нелли Михайловну госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.
Ранее актёра Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы после внезапного кровотечения.
«Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас!», – поблагодарил актёр всех поклонников.