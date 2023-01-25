Садальского выписали после внезапного кровотечения

Актёра Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы после внезапного кровотечения. Об этом он сообщил в своём «Живом журнале».
«Огромное спасибо врачам Боткинской – обогрели, залатали», – рассказал он. Он также поблагодарил всех за оказанную поддержку. «Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас!», – добавил актёр.
Ранее Станислав Садальский был госпитализирован с внезапным кровотечением. В качестве возможных причин актёр назвал стресс на фоне смерти знакомых артистов, прием разжижающих кровь препаратов и даже проклятье со стороны Марка Варшавера и актрисы Татьяны Кравченко.