Садальского выписали после внезапного кровотечения

«Огромное спасибо врачам Боткинской – обогрели, залатали», – рассказал он. Он также поблагодарил всех за оказанную поддержку. «Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас!», – добавил актёр.