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17 минут назад

Садальского выписали после внезапного кровотечения

Елена Прошина

Актёра Станислава Садальского выписали из Боткинской больницы после внезапного кровотечения. Об этом он сообщил в своём «Живом журнале».

Садальского выписали после внезапного кровотечения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Огромное спасибо врачам Боткинской – обогрели, залатали», – рассказал он. Он также поблагодарил всех за оказанную поддержку. «Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас!», – добавил актёр.

Ранее Станислав Садальский был госпитализирован с внезапным кровотечением. В качестве возможных причин актёр назвал стресс на фоне смерти знакомых артистов, прием разжижающих кровь препаратов и даже проклятье со стороны Марка Варшавера и актрисы Татьяны Кравченко.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,
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