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41 минуту назад

Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов

Елена Прошина

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, которую Минюст включил в список физлиц-иноагентов, отреагировала на это в социальных сетях. Об этом певица написала в своём Telegram-канале.

Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«OH YES!!!», – написала она.

От каких-то дополнительных комментариев певица пока воздержалась.

20 января Министерство юстиции России внесло Монеточку в список иноагентов певицу Монеточку. «Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции России. Она проживает за пределами РФ», – объяснили своё решение в ведомстве.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Минюст России,
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