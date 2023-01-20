Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов

Российская певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, которую Минюст включил в список физлиц-иноагентов, отреагировала на это в социальных сетях. Об этом певица написала в своём Telegram-канале.
«OH YES!!!», – написала она.
От каких-то дополнительных комментариев певица пока воздержалась.
20 января Министерство юстиции России внесло Монеточку в список иноагентов певицу Монеточку. «Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции России. Она проживает за пределами РФ», – объяснили своё решение в ведомстве.