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33 минуты назад

Певицу Монеточку* признали иноагентом

Елена Прошина

Министерство юстиции РФ включил в список иноагентов певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Певицу Монеточку* признали иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве даты внесения ее в реестр стоит 20 января.

«Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции России. Она проживает за пределами РФ», — указано в качестве причин внесения певицы в перечень.

Певица Монеточка* на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги

Помимо Монеточки* в список иноагентов также включили сегодня, 20 января, основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину*, блогера Вадима Харченко*, черкесского политического и общественного деятеля Ибрагима Яганова*, видеоблогера Антона Устимова* и проект для трансгендерных людей и их близких «Т9 NSK»*.

* Признан физлицом-иноагентом.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,Минюст России,Мосгордума,Партия "Яблоко",
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