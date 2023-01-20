Певицу Монеточку* признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включил в список иноагентов певицу Монеточку* ( Елизавету Гырдымову ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве даты внесения ее в реестр стоит 20 января.

«Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции России. Она проживает за пределами РФ», — указано в качестве причин внесения певицы в перечень.

Помимо Монеточки* в список иноагентов также включили сегодня, 20 января, основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину*, блогера Вадима Харченко*, черкесского политического и общественного деятеля Ибрагима Яганова*, видеоблогера Антона Устимова* и проект для трансгендерных людей и их близких «Т9 NSK»*.