Ирена Понарошку улетела на 15-ю зимовку в Таиланд

Телеведущая Ирена Понарошку улетела из России, чтобы провести остаток зимы в Таиланде. Об этом она написала в своём Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Это моя 15-я зимовка в Таиланде! Сама не верю, что такой большой кусок моей жизни связан с Королевством Улыбок!», – написала она под видео, в котором показала своё перемещение из заснеженной Москвы в тропики.
Телеведущая также пообещала подписчикам «невыносимый контент с пальмами, закатами и летающими тараканами» в ближайшее время.
Ранее о своём отдыхе на Мальдивах рассказала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.