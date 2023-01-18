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33 минуты назад

Ирена Понарошку улетела на 15-ю зимовку в Таиланд

Елена Прошина

Телеведущая Ирена Понарошку улетела из России, чтобы провести остаток зимы в Таиланде. Об этом она написала в своём Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ирена Понарошку улетела на 15-ю зимовку в Таиланд
Фото: ТАССТАСС

«Это моя 15-я зимовка в Таиланде! Сама не верю, что такой большой кусок моей жизни связан с Королевством Улыбок!», – написала она под видео, в котором показала своё перемещение из заснеженной Москвы в тропики.

Телеведущая также пообещала подписчикам «невыносимый контент с пальмами, закатами и летающими тараканами» в ближайшее время.

Ранее о своём отдыхе на Мальдивах рассказала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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