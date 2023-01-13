Ивлеева улетела на Мальдивы с «любимым человеком»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила в своих социальных сетях, что улетела отдыхать со своим любимым человеком.
«Ну что, новость-хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», – написала она в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Такое сообщение подписчики восприняли как признание Ивлеевой перемен в личной жизни, но телеведущая поспешила это опровергнуть – по её словам, она отправилась на отдых вместе с матерью.
«Улетим на недельку. Потому что мы заслужили», – добавила Ивлеева.
Ранее Ивлеева рассказала о своих планах на личную жизнь.