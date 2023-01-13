В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
21 минуту назад

Ивлеева улетела на Мальдивы с «любимым человеком»

Елена Прошина

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила в своих социальных сетях, что улетела отдыхать со своим любимым человеком.

Ивлеева улетела на Мальдивы с «любимым человеком»
Фото: СоцсетиСоцсети

«Ну что, новость-хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», – написала она в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Такое сообщение подписчики восприняли как признание Ивлеевой перемен в личной жизни, но телеведущая поспешила это опровергнуть – по её словам, она отправилась на отдых вместе с матерью.

«Улетим на недельку. Потому что мы заслужили», – добавила Ивлеева.

Ранее Ивлеева рассказала о своих планах на личную жизнь.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители