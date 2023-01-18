Ида Галич захотела купить недвижимость в Сочи

Галич призналась, что искренне любит Сочи зимой, зато редко посещает город летом. По её словам, он хотела бы приобрести недвижимость в Сочи, если бы цены не были таким высокими. «А зимой, ну, это сказка! Если бы не такой ценник высокий, купила бы себе здесь квартиру или домик. А, забыла. У меня ж еще Арбат в ипотеке. Короче, вот тебе горы! Вот тебе море! Вот тебе пальмы! И это все в одном месте», – написала она.