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1 час назад

Ида Галич захотела купить недвижимость в Сочи

Елена Прошина

Российская телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своём желании купить недвижимость в Сочи. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Ида Галич захотела купить недвижимость в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галич призналась, что искренне любит Сочи зимой, зато редко посещает город летом. По её словам, он хотела бы приобрести недвижимость в Сочи, если бы цены не были таким высокими. «А зимой, ну, это сказка! Если бы не такой ценник высокий, купила бы себе здесь квартиру или домик. А, забыла. У меня ж еще Арбат в ипотеке. Короче, вот тебе горы! Вот тебе море! Вот тебе пальмы! И это все в одном месте», – написала она.

Ранее Галич рассказала, почему переехала в центр Москвы.

«Даже выбраться на спорт/встречу/вечеринку означало забрать из своего дня три-четыре часа! Просто своровать из суток, выбросить, подарить так много минут… Я устала, честно. Вымоталась», – поделилась телеведущая.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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