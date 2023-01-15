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1 час назад

«Вымоталась»: Галич объяснила, почему переехала в центр Москвы

Ирина Лебедева

Ида Галич, популярный видеоблогер, телеведущая и певица, рассказала, почему переехала жить в центр столицы. Как она объяснила, ей жаль тратить время на дорогу за город и обратно, к тому же. В долгих пробках ее укачивает. Об этом она написала в Телеграм-канале.

«Вымоталась»: Галич объяснила, почему переехала в центр Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже выбраться на спорт/встречу/вечеринку означало забрать из своего дня три-четыре часа! Просто своровать из суток, выбросить, подарить так много минут… Я устала, честно. Вымоталась», — сообщила она.

Есть и еще один важный момент. В загородном доме Ида жила вместе с родителями. Но сын Леон подрос, и Галич хотела бы жить самостоятельно.

«Мне нравится родительский дом. Он такой уютный и большой. Но я готова жить в меньшей площади, если у меня будет сохраняться самый важный ресурс — мое время. Возможно, к жаркому лету мы с Лео снова вернемся к бабуле с дедулей — ближе к природе, на зеленую лужайку», - предположила блогер.

Ранее блогер Ида Галич призналась, что по ночам нередко «прокручивает» в голове давние обиды и неприятные эпизоды из прошлого. Галич рассказала, что однажды смогла придумать оптимальную реакцию на обидные слова только спустя три года после ссоры.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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