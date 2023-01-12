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30 минут назад

Недосягаемая супермодель: умерла Татьяна Патитц

Газета.Ru

В возрасте 56 лет скончалась знаменитая супермодель 90-х Татьяна Патитц, сообщил журнал Vogue. Позже изданию Daily Mail это подтвердил ее агент в Нью-Йорке. Причины ее смерти неизвестны.

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2/11 Татьяна Патитц, 1992 год
Фото: Pool Arnal/GARCIA/Gamma-Rapho/Getty Images
3/11 Модели Фабьен Тервингхе, Татьяна Патитц, Наоми Кэмпбелл, Хизер Уайт и Эмма Виклунд во время акции против использования меха животных «Лучше голым, чем в меху», 1993 год
Фото: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
4/11 Татьяна Патитц на показе коллекции Chanel во время Paris Fashion Week, 1992 год
Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
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5/11 Татьяна Патитц во время фотосессии, 1999 год
Фото: Yves Forestier/Sygma/Getty Images
6/11 Татьяна Патитц на показе коллекции Карла Лагерфельда, 1994 год
Фото: Thierry Orban/Sygma/Getty Images
7/11 Татьяна Патитц, 1994 год
Фото: Pool Arnal/GARCIA/Gamma-Rapho/Getty Images
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8/11 Татьяна Патитц, 1992 год
Фото: Pool Arnal/GARCIA/Gamma-Rapho/Getty Images
9/11 Татьяна Патитц на показе коллекции Chanel во время Paris Fashion Week, 1992 год
Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images
10/11 Татьяна Патитц в Вене, 2012 год
Фото: Sean Gallup/Life Ball 2012/Getty Images
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11/11 Татьяна Патитц на подиуме во время Milan Fashion Week, 2019 год
Фото: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Уроженка Гамбурга, Татьяна Патитц начала модельную карьеру, заняв третье место в 1983 году в шведском конкурсе агентства Elite Model Look. Переехав в Париж и получив контракт, она не сразу начала работать. Но после того, как в 1985 году она попала в объектив фотографа Петера Линдберга, карьера пошла в гору.

В начале 90-х Татьяна Патитц вошла в число знаменитых супермоделей мира — она появилась на обложке Vogue авторства Петера Линдберга вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон. С ними же в том же году она снялась в клипе Джорджа Майкла Vogue. К началу 2000-х число обложек, на которых появлялась Татьяна Патитц, приблизилось к 200.

От коллег по цеху Татьяну Патитц отличала природная скромность.

«Татьяна всегда была символом европейского шика, в ней Роми Шнайдер встречается с Моникой Витти, — говорила о ней Анна Винтур. — Ее было видно гораздо меньше, чем ее товарок. Она более загадочная, более взрослая, более недосягаемая — и в этом была своя привлекательность».

У модели остался сын Йона Джонсон, родившийся в 2004 году.

Шоу-бизнес,Фото,Джордж Майкл,Петер Линдберг,Моника Витти,Роми Шнайдер,Анна Винтур,Синди Кроуфорд,Наоми Кэмпбелл,
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