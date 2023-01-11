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20 минут назад

Исчезнувшая Кравченко вышла на связь и обратилась к Садальскому

Елена Прошина

Актриса Татьяна Кравченко прокомментировала обвинения в алкоголизме от Стаса Садальского, а также объяснила своё отсутствие на одном из спектаклей. Об этом сообщает StarHit.

Исчезнувшая Кравченко вышла на связь и обратилась к Садальскому
Фото: РамблерРамблер

5 января Кравченко не пришла на спектакль, что вызвало удивление у её коллег – за свою карьеру актриса не дала поводов сомневаться в собственной пунктуальности. На это актёр Стас Садальский выступил с резкой критикой в сторону Кравченко и даже заявил, что виной прогула стал алкоголизм.

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«Алкоголь может коснуться любого – как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой “Ленкома”, не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!», – заявил он.

Спустя 6 дней Кравченко всё же объяснилась – по её словам, она не вышла на сцену из-за личной неприязни к Садальскому.

«В последние дни сотни, я не оговорилась, сотни сетевых интернет-изданий вылили ушат помоев. Сначала процитировав новогодний текст артиста Садальского о том, что актрису нашего театра Александру Захарову уволили, и другой оскорбительный бред, касаемый руководителя “Ленкома” Марка Захарова, которого я знаю и уважаю больше сорока лет. После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чем немедленно сообщила администратору», – сказала Кравченко.

Она также подчеркнула, что дальнейшее поведение Садальского лишь подтвердило правильность такого решения.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. <...> Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня», – рассказала актриса.

Помимо этого, Кравченко принесла извинения зрителям, которые ждали её роли.

«Вероятно, я подвела прежде всего своих зрителей, которые меня ждали и которым я безмерно благодарна за их любовь и поддержку. Но как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?», – подытожила она.

Ранее директор «Ленкома» заявил, что собирается подать в суд на Садальского.

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