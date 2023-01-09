В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
8 минут назад

Директор «Ленкома» подаст в суд на Садальского

Елена Прошина

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер намерен подать в суд на актера Стаса Садальского. Его возмутили слова актера о алкоголизме Татьяны Кравченко. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Директор «Ленкома» подаст в суд на Садальского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава «Ленкома» назвал заявление Садальского «ложью чистой воды». Он назвал Кравченко «украшением» театра и «великой актрисой». Он также добавил, что намерен задействовать артистку в новых постановках, сейчас для нее готовится несколько ролей.

«В театре никогда ни я, ни мои коллеги не наблюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с зеленым змием. Садальский погорячился. Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы? Зависть! Он же сам ничего не играет. В антрепризку его приглашают иногда. И то просто потому, что больше некому играть, вероятно. Сравнивать себя с Кравченко – великой характерной артисткой – непозволительно! Он пишет, что ее не может обуздать «Ленком». Обуздать ее мы не можем только в желании играть новые роли. Она хочет все больше и больше!», - сказал Варшавер.

По его словам, театр намерен подать на Садальского в суд за оскорбления в адрес не только Татьяны Кравченко, но и лично Варшавера.

Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома

«Вы, наверное, не читали, какие гадости он про меня пишет? Например, о том, у меня имеется второе гражданство. А я настолько люблю Россию и особенно Москву! Считаю, что Москва – главный и выдающийся город мира. Дальше еще какие-то гадости он несет. Например, что я хотел выгнать Захарову Александру Марковну из театра. Он много натворил чего. Непросто будет ему уйти от ответственности, этому артистишке. Будет суд», - заявил режиссер.

Ранее Стас Садальский заявил, что актриса Татьяна Кравченко сорвала антрепризный спектакль в Санкт-Петербурге из-за того, что не смогла отойти от алкогольного опьянения. По его мнению, «алкоголь помутил разум великой артистке».

Шоу-бизнес,Александра Захарова,Татьяна Кравченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители