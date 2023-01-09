Директор «Ленкома» подаст в суд на Садальского

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер намерен подать в суд на актера Стаса Садальского. Его возмутили слова актера о алкоголизме Татьяны Кравченко. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Глава «Ленкома» назвал заявление Садальского «ложью чистой воды». Он назвал Кравченко «украшением» театра и «великой актрисой». Он также добавил, что намерен задействовать артистку в новых постановках, сейчас для нее готовится несколько ролей.
«В театре никогда ни я, ни мои коллеги не наблюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с зеленым змием. Садальский погорячился. Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы? Зависть! Он же сам ничего не играет. В антрепризку его приглашают иногда. И то просто потому, что больше некому играть, вероятно. Сравнивать себя с Кравченко – великой характерной артисткой – непозволительно! Он пишет, что ее не может обуздать «Ленком». Обуздать ее мы не можем только в желании играть новые роли. Она хочет все больше и больше!», - сказал Варшавер.
По его словам, театр намерен подать на Садальского в суд за оскорбления в адрес не только Татьяны Кравченко, но и лично Варшавера.
«Вы, наверное, не читали, какие гадости он про меня пишет? Например, о том, у меня имеется второе гражданство. А я настолько люблю Россию и особенно Москву! Считаю, что Москва – главный и выдающийся город мира. Дальше еще какие-то гадости он несет. Например, что я хотел выгнать Захарову Александру Марковну из театра. Он много натворил чего. Непросто будет ему уйти от ответственности, этому артистишке. Будет суд», - заявил режиссер.
Ранее Стас Садальский заявил, что актриса Татьяна Кравченко сорвала антрепризный спектакль в Санкт-Петербурге из-за того, что не смогла отойти от алкогольного опьянения. По его мнению, «алкоголь помутил разум великой артистке».