Директор «Ленкома» подаст в суд на Садальского

«В театре никогда ни я, ни мои коллеги не наблюдали, что Татьяна Эдуардовна дружит с зеленым змием. Садальский погорячился. Почему он такие оскорбления допускает в адрес великой актрисы? Зависть! Он же сам ничего не играет. В антрепризку его приглашают иногда. И то просто потому, что больше некому играть, вероятно. Сравнивать себя с Кравченко – великой характерной артисткой – непозволительно! Он пишет, что ее не может обуздать «Ленком». Обуздать ее мы не можем только в желании играть новые роли. Она хочет все больше и больше!», - сказал Варшавер.