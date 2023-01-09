Оскар Кучера оказался на борту попавшего в ЧП самолета

Рейс Azur Air Москва – Гоа совершил экстренную посадку в Индии после сообщения о взрывном устройстве на борту. На борту этого самолёта находился российский актёр Оскар Кучера с родственниками. Об этом сообщает StarHit.
О происшествии актёр рассказал в личном блоге.
«Ну что друзья, волею судеб мы с семьей оказались на том самом рейсе авиакомпании Azur, который сначала задержали на 17,5 часов, а после того, как мы взлетели, за полтора часа до посадки в Гоа, вдруг пилот сказал что мы срочно садимся, где он и сам не знает, и мы за 15 минут приземлились в Джамнагаре! Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив! Нам, правда, не сказали причину посадки, но пообещали объяснить все потом», – написал он.
Эту информацию подтвердили в минавиации Индии. «Борт совершил посадку в штате Гуджарат. Ведется проверка», – сообщили в ведомстве. Кучера также добавил, что на земле севший самолёт встретили «люди с автоматами».
«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объясняет… Дальше всех начали обыскивать и досматривать», – рассказал актёр.
Ранее Оскар Кучера вступился за снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом.