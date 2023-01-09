Оскар Кучера оказался на борту попавшего в ЧП самолета

«Ну что друзья, волею судеб мы с семьей оказались на том самом рейсе авиакомпании Azur, который сначала задержали на 17,5 часов, а после того, как мы взлетели, за полтора часа до посадки в Гоа, вдруг пилот сказал что мы срочно садимся, где он и сам не знает, и мы за 15 минут приземлились в Джамнагаре! Надо отдать должное экипажу, который был стоически спокоен и приветлив! Нам, правда, не сказали причину посадки, но пообещали объяснить все потом», – написал он.