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54 минуты назад

Оскар Кучера вступился за снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом

Газета.Ru

Актер и телеведущий Оскар Кучера высказался об отмене показа спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с Иваном Ургантом в онлайн-кинотеатре Kion. Свое мнение Кучера выразил в личном Telegram-канале.

Оскар Кучера вступился за снятую с эфира новогоднюю сказку с Ургантом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кучера уверен, что постановку удалили из онлайн-кинотеатра, а после и с YouTube-каналов несправедливо.

«По поводу вычищения фильма «Приключения в стране Мульти-Пульти». Ребят, ну это бред какой-то! Детская сказка, с прекрасными артистами, большинство из которых живут и работают в России», — написал он.

Актер упрекнул инициаторов удаления в излишних стараниях.

«Что вы делаете? Вы же сами себе вредите! Неужели не ясно? Зачем при молитве лоб-то расшибать?» — задался вопросом он.

Спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» посвящен приключениям героев советских фильмов и мультфильмов — Крокодила Гены, Чебурашки, Шапокляк, Зайца и Волка, Карлсона, Труса, Балбеса, Бывалого и Бременских музыкантов. Сюжет экранизации одноименной музыкальной сказки по пьесе Аркадия Хайта и Александра Левенбука 1982 года был адаптирован под текущие реалии.

В телеспектакле сыграли Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава, Александр Гудков и другие. Роль Карлсона исполнил Ургант, шоу которого «Вечерний Ургант» исчезло из эфира Первого канала после начала спецоперации России на Украине.

Спектакль удалили с платформы Kion 31 декабря 2022 года без объяснения причин. Позже он был удален с канала Гарика Харламова.

Шоу-бизнес,Аркадий Хайт,Александр Гудков,Сергей Бурунов,Алексей Серебряков,Гарик Харламов,Ксения Раппопорт,Иван Ургант,Александр Петров,Екатерина Варнава,Оскар Кучера,Данила Козловский,Первый канал,
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