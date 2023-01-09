Победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2021» затравили за лишний вес

«Я была действительно сосредоточена на достижении своей цели и не сильно думала о здоровье. Но сразу после победы у меня было несколько месяцев, чтобы просто расслабиться. Я забросила упражнения и просто наслаждалась временем со своей семьей. Отметка на моих весах впервые перевалила за 60 кг, но мой новый вес меня устраивал – я выросла над собой. Однако, люди вокруг оказались к этому не готовы. Надо мной начали страшно издеваться», – рассказала она.