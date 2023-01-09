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26 минут назад

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2021» затравили за лишний вес

Елена Прошина

Победительница конкурса «Мисс Вселенная 2021» 22-летняя модель из Индии Харнааз Сандху рассказала о травле в социальных сетях из-за лишнего веса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2021» затравили за лишний вес
Фото: соцсетисоцсети

Сандху призналась, что перед конкурсом активно сбрасывала вес с помощью жёсткой диеты и физических упражнений. При росте в 175 см ей удавалось поддерживать свой вес в 50 килограммов.

«Я была действительно сосредоточена на достижении своей цели и не сильно думала о здоровье. Но сразу после победы у меня было несколько месяцев, чтобы просто расслабиться. Я забросила упражнения и просто наслаждалась временем со своей семьей. Отметка на моих весах впервые перевалила за 60 кг, но мой новый вес меня устраивал – я выросла над собой. Однако, люди вокруг оказались к этому не готовы. Надо мной начали страшно издеваться», – рассказала она.

«Мисс Вселенная» также добавила, что травля довела её до депрессии, и ей пришлось обратиться за помощью к специалистам. Во время консультаций оказалось, что Сандху страдает целиакией – заболеванием, связанным с непереносимостью глютена.

«Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое. При этом я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас – слишком толстая, раньше – слишком худая», – подытожила она.

Ранее стало известно, что «Мисс Россия-2022» Анна Линникова примет участие в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в США.

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