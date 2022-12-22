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40 минут назад

"Мисс Россия" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США

Елена Прошина

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова на пресс-конференции подтвердила, что примет участие в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в США. Ее слова приводит «РИА Новости».

"Мисс Россия" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Линникова рассказала, что весь ноябрь и декабрь идет «активная подготовка» к конкурсу.

«Мне очень интересно поучаствовать, проверить себя, насколько я к этому готова... Думаю, готова на все 100% достойно представить Россию в этом году», — отметила Линникова.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 14 января 2023 года в американском штате Луизиана. В нем примет участие 100 девушек со всего мира. Главной особенностью конкурса станет «белая накидка», которую каждая из участниц должна будет украсить. У Линниковой дизайн накидки будет связан с областью культуры и русских традиций. В интернете уже засветился ее наряд на финал «Мисс Вселенная». Он представляет из себя белое мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней и речного жемчуга и бордовую накидку с широкими рукавами и длинным шлейфом.

В конце июля «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях призывала организаторов «Мисс Вселенная» отстранить Линникову от участия в конкурсе. По ее мнению, «Россия должна быть забанена» во всем мире.

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