"Мисс Россия" примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная" в США

«Мне очень интересно поучаствовать, проверить себя, насколько я к этому готова... Думаю, готова на все 100% достойно представить Россию в этом году», — отметила Линникова.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 14 января 2023 года в американском штате Луизиана. В нем примет участие 100 девушек со всего мира. Главной особенностью конкурса станет «белая накидка», которую каждая из участниц должна будет украсить. У Линниковой дизайн накидки будет связан с областью культуры и русских традиций. В интернете уже засветился ее наряд на финал «Мисс Вселенная». Он представляет из себя белое мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней и речного жемчуга и бордовую накидку с широкими рукавами и длинным шлейфом.