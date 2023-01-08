Монеточка заявила, что «похожие на силовиков» люди приходят к ее родным

«До сих пор по местам, связанным со мной, ходят какие-то ребята, по виду оперативники, и спрашивают обо мне. Звонили дедушке, стучали в квартиру женщине, которая даже не наша родственница – она просто снимает квартиру у моих родителей. Вопросы задают очень странные: “Когда вы в последний раз видели Лизу?”», – рассказала Монеточка.