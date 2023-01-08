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12 минут назад

Монеточка заявила, что «похожие на силовиков» люди приходят к ее родным

Елена Прошина

Певица Лиза Гырдымова, более известная как Монеточка, рассказала о том, что к её родственникам в России приходят «похожие на силовиков» неизвестные. Об этом сообщает «Газета.ру».

Монеточка заявила, что «похожие на силовиков» люди приходят к ее родным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, это происходит из-за того, что она открыто выступила против СВО.

«До сих пор по местам, связанным со мной, ходят какие-то ребята, по виду оперативники, и спрашивают обо мне. Звонили дедушке, стучали в квартиру женщине, которая даже не наша родственница – она просто снимает квартиру у моих родителей. Вопросы задают очень странные: “Когда вы в последний раз видели Лизу?”», – рассказала Монеточка.

Она также уточнила, что точно не знает, чего хотят эти неизвестные.

«Ведут воспитательные беседы о том, что нам нужно прийти на какой-то допрос, что нам всем что-то грозит, что мы виноваты, но никакой официальной информации не озвучивают», – добавила певица.

Ранее Монеточка предложила своих хейтерам «сходить на концерт Кобзона».

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