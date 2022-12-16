Монеточка предложила зрителям сходить на концерт уже умершего Кобзона

«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость», — заявила исполнительница.