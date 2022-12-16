Монеточка предложила зрителям сходить на концерт уже умершего Кобзона

Исполнительница Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, ответила на критику зрителей, которые остались недовольны ее выступлением в Хельсинки, сообщает news.ru.
Поклонники остались недовольны вокалом певицы, назвав его плохим. На это Монеточка предложила недовольным ее пением пойти на концерт к SHAMAN или к Кобзону, при том, что народного артиста СССР не стало 30 августа 2018 года.
«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы — ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость», — заявила исполнительница.
Любителям хорошего вокала Монеточка предложила ходить на выступления других артистов.
Ранее исполнительница получила претензию от журнала «Лиза», которое попросила, чтобы она убрала изображение логотипа компании с аватарки в мессенджерах и на своих страничках. В противном случае ей пригрозили судом.