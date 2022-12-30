Экс-солист «Ласкового мая» прокомментировал слухи о проклятии группы

Экс-солист культовой российской группы «Ласковый май» Сергей Серков прокомментировал слухи о проклятии группы. Об этом сообщает «Пятый канал».
Серков считает совпадением тот факт, что на сегодняшний день нет в живых уже более десяти человек, имевших отношение к «Ласковому маю».
«Каждый человек со своей индивидуальной кармой. Что с людьми происходит – это индивидуально, это не распространяется ни на какой круг общения, все это чушь. Да, ушел мой товарищ неожиданно, за ним Сергей Кузнецов. Такова судьба», – заявил он.
Серков был солистом «Ласкового мая» до 1989 года. После ухода из коллектива он работал в группах «Мама» и «Чернила для пятого класса», которые создал основатель «Ласкового мая» Кузнецов. В 2007 году Серков вновь вернулся в «Ласковый май», где проработал до 2019 года.
Ранее продюсер «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что раздаст деньги покойного Юрия Шатунова, если семья музыканта не подпишет с ним договор.