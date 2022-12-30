Экс-солист «Ласкового мая» прокомментировал слухи о проклятии группы

«Каждый человек со своей индивидуальной кармой. Что с людьми происходит – это индивидуально, это не распространяется ни на какой круг общения, все это чушь. Да, ушел мой товарищ неожиданно, за ним Сергей Кузнецов. Такова судьба», – заявил он.