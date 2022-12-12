Продюсер Разин: деньги Шатунова «получит народ»

«Мы сделаем все возможное, чтобы люди имели полный доступ ко всем архивам, к творчеству Юры Шатунова, Сергея Кузнецова и в целом к группе “Ласковый май”. Поверьте мне, если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы “Ласковый май” и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу», – заявил Разин.