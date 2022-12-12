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1 час назад

Продюсер Разин: деньги Шатунова «получит народ»

Елена Прошина

Продюсер легендарной музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что раздаст деньги покойного солиста группы Юрия Шатунова, если семья музыканта не подпишет с ним определенный договор. Об этом Разин рассказал на своём YouTube-канале.

Продюсер Разин: деньги Шатунова «получит народ»
Фото: РамблерРамблер

Разин выступил с обращением к жене солиста «Ласкового мая» Светлане Шатуновой. По словам Разина, он с правообладателями хочет подписать со Светланой договор, согласно которому семья Шатунова будет пожизненно получать деньги от творчества покойного артиста, в том числе от фильма «Ласковый май 2», в котором авторы собираются показать судьбу Юры Шатунова.

«Мы сделаем все возможное, чтобы люди имели полный доступ ко всем архивам, к творчеству Юры Шатунова, Сергея Кузнецова и в целом к группе “Ласковый май”. Поверьте мне, если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы “Ласковый май” и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу», – заявил Разин.

Ранее суд повторно отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май».

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