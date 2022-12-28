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15 минут назад

Ксения Бородина поругалась с матерью

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина поругалась с матерью из-за забытого загранпаспорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

"Уже порыдала": Ксения Бородина поругалась с матерью
Фото: ТАССТАСС

«Бабушка с утра все мозги сделала. Уже порыдала», – написала Бородина в социальных сетях.

Как выяснилось позже, скандал произошёл во время подготовки к отпуску в Тайланде – мать телеведущей Инна Булатовна забыла загранпаспорт, из-за чего в доме возникла ссора.

Впрочем, всё разрешилось благополучно. Загранпаспорт был найден, а семья телеведущей всё-таки отправились на отдых в Таиланд.

Ранее пользователи соцетей раскритиковали Ксению Бородину из-за дорогих подарков для дочери.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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