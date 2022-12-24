Бородину критикуют из-за дорогих подарков для дочери

Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети показала подарки на день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось семь лет. Многим пользователям интернета непонятно, для чего маленькому ребенку столь дорогостоящие вещи.

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Речь, в частности, идет о сережках от итальянского бренда Pasquale Bruni – розовое золото, кварц, бриллианты. Журналисты «Комсомольской Правды» отыскали такие серьги в одном из московских ювелирных магазинов - они стоят 555 тысяч рублей.

Также Теоне подарили игрушки, платья, конверт – а в нем 30 тысяч рублей, которые девочка пересчитала.

Год назад дочь Бородиной получила на 6-летие 13-й айфон за 100 тысяч рублей. Кроме того, мама устроила для нее праздник с гостями и детским шоу. Тогда Ксению тоже критиковали за излишнюю, по мнению подписчиков, роскошь.

Ксения Бородина, как информирует «КП», за рекламные проекты – в том числе в социальных сетях, получала огромные деньги. Рекламная публикация у нее стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Еще лучше обстояли дела у телеведущей в прежние годы: тогда Бородина зарабатывала только в соцсетях на рекламе около $770 тысяч в год (по данным Forbes).