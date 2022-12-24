Бородину критикуют из-за дорогих подарков для дочери

Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети показала подарки на день рождения дочери Теоны. Девочке исполнилось семь лет. Многим пользователям интернета непонятно, для чего маленькому ребенку столь дорогостоящие вещи.
Речь, в частности, идет о сережках от итальянского бренда Pasquale Bruni – розовое золото, кварц, бриллианты. Журналисты «Комсомольской Правды» отыскали такие серьги в одном из московских ювелирных магазинов - они стоят 555 тысяч рублей.
Также Теоне подарили игрушки, платья, конверт – а в нем 30 тысяч рублей, которые девочка пересчитала.
Год назад дочь Бородиной получила на 6-летие 13-й айфон за 100 тысяч рублей. Кроме того, мама устроила для нее праздник с гостями и детским шоу. Тогда Ксению тоже критиковали за излишнюю, по мнению подписчиков, роскошь.
Ксения Бородина, как информирует «КП», за рекламные проекты – в том числе в социальных сетях, получала огромные деньги. Рекламная публикация у нее стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Еще лучше обстояли дела у телеведущей в прежние годы: тогда Бородина зарабатывала только в соцсетях на рекламе около $770 тысяч в год (по данным Forbes).
Ранее телеведущая Ксения Бородина осудила блогеров, которые плачут на камеру. Бородина считает слезы очень личным. По словам ведущей, она даже не может представить, при каких обстоятельства захочет включать камеру в подавленном состоянии.