Солист Little Big оставил в России имущество на 23 миллиона рублей

Покинувший Россию и заявлявший, что потерял все, солист Little Big Илья Прусикин оставил в РФ дом на Рублевке за 8 миллионов рублей и автомобиль Porsche Cayenne примерно за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным интернет-СМИ, недвижимость Прусикина располагается в дачном некоммерческом товарищества «Рублевка» в Санкт-Петербурге. Сам участок оценивается в два миллиона рублей, а недвижимость — в шесть. При этом дом по-прежнему не достроен и по количеству сугробов, его давно никто не посещал.
Также у солиста Little Big остался в РФ автомобиль Porsche Cayenne 2021 года выпуска. Его стоимость оценивается примерно в 15 миллионов рублей.
Насчет концертного заработка Mash выяснить ничего не удалось, но известно, что группа по-прежнему просит от 100 тысяч долларов за свое выступление.
Ранее Прусикин в своем последнем интервью заявил, что из-за переезда в США «потерял все». Солист уверял, что остался не только без гонораров за выступления, но и комфортной жизни.
Напомним, что Little Big распустил коллектив. Теперь группа состоит только из Прусикина и его возлюбленной Сони Таюрской. В качестве причины указывались «сложившиеся обстоятельства». На данный момент пара живет в Лос-Анджелесе, где и продолжает активную концертную деятельность.