В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
25 минут назад

Little Big распустили коллектив

Елена Прошина

Группа Little Big объявила о роспуске коллектива. Соответствующее заявление представители группы сделали у себя в социальной сети.

Little Big распустили коллектив
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве причины роспуска группа назвала «сложившиеся обстоятельства».

«На данный момент Little Big — это два человека, Илья Прусикин (основатель и фронтмен) и Соня Таюрская (его возлюбленная). В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — написали представители группы в соцсети.

Покинувшие Little Big музыканты пока никак не прокомментировали это заявление.

Прусикин и Таюрская ранее покинули Россию и уехали в США. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе и ведет активную концертную деятельность. Макаров и Лиссов остались в РФ.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Сергей Макаров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители