Little Big распустили коллектив

«На данный момент Little Big — это два человека, Илья Прусикин (основатель и фронтмен) и Соня Таюрская (его возлюбленная). В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — написали представители группы в соцсети.