Little Big распустили коллектив

Группа Little Big объявила о роспуске коллектива. Соответствующее заявление представители группы сделали у себя в социальной сети.
В качестве причины роспуска группа назвала «сложившиеся обстоятельства».
«На данный момент Little Big — это два человека, Илья Прусикин (основатель и фронтмен) и Соня Таюрская (его возлюбленная). В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — написали представители группы в соцсети.
Покинувшие Little Big музыканты пока никак не прокомментировали это заявление.
Прусикин и Таюрская ранее покинули Россию и уехали в США. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе и ведет активную концертную деятельность. Макаров и Лиссов остались в РФ.